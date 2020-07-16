Pompeo’dan ‘Ayasofya’ açıklaması: Hayal kırıklığı yaşadık

Türkiye’nin Ayasofya’nın müze statüsünü cami olarak değiştirme kararından hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu sebeple yaptırım olasılığının değerlendirilip değerlendirilmediği sorusuna yanıt vermedi.

Pompeo, bugünkü basın toplantısında, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını soran bir gazeteciye, “Biz hayal kırıklığı yaşadık, Türkiye yönetiminin aldığı bu karardan dolayı üzgünüz. Buna ekleyecek başka bir şeyim yok” yanıtını verdi.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk hükümetinin Ayasofya’nın statüsünü değiştirmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradık. Türkiye'nin Ayasofya'nın herkesin erişebileceği bir yer olmaya devam etmesini sağlamak için atacağı adımları öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadesine yer verilmişti.