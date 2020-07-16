Anketlerde beklediği desteği bulamayan Trump, faturayı kampanya direktörüne kesti

ABD Başkanlık seçimlerine dört aydan kısa bir süre kalmışken kamuoyu araştırmalarında beklediği desteği bulamayan Donald Trump, faturayı kampanya direktörü Brad Parscale'a kesti.

Tüm anketlerde Demokrat Parti'nin Başkan adayı Joe Biden'ın yaklaşık 15 puan gerisinde kalan Trump, 2016'dan bu yana kampanya direktörü olan Parscale'ı görevden aldığını, yerine Bill Stepien'in getirdiğini duyurdu.

Trump, bu açıklamayı mavi tıklı hesaplarda yaşanan hacklenme sorunu nedeniyle alışık olduğu Twitter’dan değil, Facebook üzerinden yapmak durumunda kaldı.

Trump mesajında, “Benimle çok uzun süredir birlikte olan, muazzam dijital ve veri stratejilerimize öncülük eden Parsacale, kampanyaya kıdemli danışmanı olarak hizmet etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Bill Stepien ise atamanın ardından yaptığı ilk açıklamada ise, "Başkan Trump'a hizmet etmeye devam etmek bir onurdur. Kampanyaya öncülük ederken, ülke çapındaki eyaletlerde bulunan tüm ortaklarımızla birlikte çalışacağım. Başkanın yeniden seçilmesini sağlamak için tüm çabalarımızı koordine edeceğim. Bu konuda Brad Parscale'i desteklemeye devam edeceğim” dedi.

SOUNDS LIKE A GUY WHO KNOWS HOW TO WIN - Who is Bill Stepien? Trump’s new campaign manager and longtime Republican operative https://t.co/FeQawaVZuu #FoxNews — Bill Mitchell (@mitchellvii) July 16, 2020

Donald Trump'ın, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde haziran ayında yapılan mitingine bir milyondan fazla kişinin katılması için kayıt yaptırdığını açıklayan Brad Parscale, salona 6 bin 200 kişinin geldiğini görünce hayal kırıklığı oluşturan katılım nedeniyle ülke genelinde yapılan Black Lives Matter protestolarını ve medyayı suçlamıştı.

Eski New Jersey Valisi Chris Christie'nin başarılı 2009 kampanyasını yöneten Stepien, ABD'nin en iyi danışman ve siyasi operatörlerinden birisi olarak kabul ediliyor.