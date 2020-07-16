ABD yönetimi, TikTok'a karşı 'önümüzdeki haftalarda' harekete geçecek

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Çin menşeli TikTok ve WeChat gibi sosyal paylaşım uygulamarının ulusal güvenliğe oluşturdukları riskleri incelediklerini ve önümüzdeki haftalarda 'harekete geçmeyi' planladıklarını duyurdu.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, kullanıcıların kişisel verileri depolamakla suçlanan TikTok ve WeChat gibi Çin merkezli sosyal paylaşım uygulamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Georgia'dan Washington'a dönüşünde gazetecilere demeç veren Meadows, "TikTok, WeChat ve ulusal güvenlik açığı yaratma potansiyeli olan diğer uygulamalarla, özellikle yabancı bir düşman tarafından Amerikan vatandaşları hakkında bilgi toplanmasıyla ilgili olarak, ulusal güvenlik riskini göz önüne alan bir dizi yetkili bulunuyor" dedi.

Reuters'ın haberine göre, söz konusu uygulamalara karşı alınacak önleme ilişkin plan hakkında bilgi sahibi olmadığını söyleyen Meadows, önümüzdeki haftalarda bu yönde adım atılacağı bilgisini paylaştı.

'Kullancılarımızın güvenliğini korumaya kararlıyız'

TikTok'tan yapılan açıklamada ise "Kullanıcılarımızın gizliliğini ve güvenliğini tamamen korumaya kararlıyız" denildi.

Şirketin CEO'sunun bir Amerikalı olduğu ve onlarca yıl Amerikan ordusu ve kolluk kuvvetleri bünyesinde üst düzey bir enformasyon yetkilisi olarak görev aldığı hatırlatılan açıklamada, platformun güvenlik altyapısını geliştirmek için özenle çalışan ABD'deki TikTok ekibinin 'işinde en iyisi' olduğu kaydedildi.

TikTok, açıklamasında ABD'li kullanıcıların verilerinin Virginia eyaleti ve Singapur'da saklandığı ve personellerin erişimi içi sıkı tedbirler uygulandığı belirtildi.

WeChat'in sahibi Tencent şirketinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.