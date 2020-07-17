ABD Temsilciler Meclisi’ne Türkiye’ye ‘yaptırım’ teklifi sunuldu

Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Adam Kinzinger ve Michael McCaul ile Demokrat Abigail Spanberger tarafından sunulan tasarıya, “Rus silahlarının ihracatına karşı mücadele yasası” adı verildi. Tasarıda, S-400 tesliminin, mevcut ABD yasalarına göre yaptırım gerektiren “önemli bir anlaşma” olarak kabul edilmesi öneriliyor.

Tasarı, Kinzinger’in internet sitesinde yayınlandı.