Colorado'da 2015'ten bu yana ilk veba vakası görüldü

ABD’nin Colorado eyaletinde veba vakası görüldü. Sağlık uzmanları endişe için ciddi bir neden olmadığına inanıyor.

Denver Post’un aktardığına göre, Colorado eyaletinde bir adam vebaya yakalandı. Vebanın sincaptan geçtiği tahmin ediliyor. Hastanın artık iyileştiği bildirildi.

Bunun, 2015’ten bu yana ilk veba vakası olduğu kaydedildi.

Colorado Halk Sağlığı İdaresi’nden Dr. Jennifer House, vebanın 1940’tan beri eyaletteki hayvanlardan görüldüğünü belirterek, genelde kemiricilerde görüldüğünü ama bazı durumlarda evcil kedi ve köpekler dahil diğer hayvan türlerine, çok nadir durumlarda da insana bulaştığını anlattı.

Çoğu vakanın antibiyotik tedavisine iyi yanıt verdiği kaydedildi.

Toplamda Colorado’da 2005’ten bu yana 21 veba vakası kayda geçmişti.