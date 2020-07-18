ABD askeri, Rusya’ya gizli bilgi sağlamakla suçlandı

The Virginian-Pilot’un aktardığına göre, Portsmouth Donanma Tıp Merkezi’nde bilgi ve teknoloji alanında çalışan Charles T. Briggs önümüzdeki hafta mahkeme karşısına çıkacak.

Briggs’in, Ekim 2018-Ocak 2019 döneminde devlet güvenliğiyle ilgili verilere erişimi olduğu ifade edilirken iddianamede, denizcinin 'Rusya vatandaşlığı olan bir kişiye' gizli bilgi verdiği kaydedildi.

Ayrıca Sırbistan’a gittiğini üslerinden sakladığı, bir Rus ve bir İtalyan ile temasta olduğu hakkında bilgi vermediği iddia edilen Briggs, bunun yanı sıra çocuk pornografisini bulundurmak ve izlemekle de suçlanıyor.