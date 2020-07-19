Amerikan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu: Biden, Ayasofya konusunda İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni destekledi

Amerikan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Lambriniadis, Facebook sayfasından yayınladığı açıklamada, Joe Biden'e Ayasofya konusunda İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne verdiği destekten dolayı minnettar olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Ekümenik Patrikliğimize desteğini ve Ayasofya'nın statüsünü korumak için davamızla olan dayanışmasını ifade eden Joe Biden'dan bir çağrı aldığım için minnettarım” ifadelerine yer verildi.