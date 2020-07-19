ABD’li senatörler meslektaşlarını, yanlışlıkla başka bir senatörün fotoğrafıyla andı

New York Times’ın aktardığına göre, Senatör Marco Rubio, cuma günü 80 yaşında hayatını kaybeden John Lewis'in ölümü dolayısıyla Twitter’da yayınladığı başsağlığı mesajına, geçen sonbaharda ölen Demokrat Senatör Elijah Cummings'in fotoğrafını ekledi.
Rubio daha sonra hatasını düzelterek özür diledi. Sözcüsü Nick Iacovell, hatanın arşiv fotoğrafındaki yanlış nottan kaynaklandığını belirtti.
Marco Rubio is honoring John Lewis by making his profile picture a photo of him with Elijah Cummings pic.twitter.com/NKa40nRAEr— Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) July 18, 2020
Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan da, Facebook sayfasından yayınladığı başsağlığı mesajında aynı hatayı yaptı.
Daha sonra fotoğrafı kaldırarak sadece mesajı bıraktı.
ABD’li senatörler meslektaşlarını, yanlışlıkla başka bir senatörün fotoğrafıyla andıhttps://t.co/EWlOMhjMjG pic.twitter.com/mjdUKrYuy8— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 19, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)