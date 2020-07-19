Trump, ABD'nin 'iki harika dünya savaşı kazandığını' söyledi

Trump, askeri üslerin isimlerinim değiştirilmesine dair bir hükmün bulunması durumunda 2021 mali yılı savunma bütçe tasarısını veto etmeye hazır olduğunu belirtti.

Fox News’e konuşan Trump, “Fort Bragg, Fort Robert Lee, üsler uzun yıllar boyunca bu isimleri taşıdı. Askerlerin ne dediği umurumda değil. Kararı ben vermeliyim. Hiç kimse General Bragg'ın kim olduğunu bile bilmiyor, peki ona ne ad vereceğiz? Ona ‘Aziz Sharpton’ mu diyeceğiz? İki dünya savaşı, iki dünya savaşı, iki harika dünya savaşı, acımasız ve korkunç savaşlar ve onları kazandık, Bragg Fort'ta kazandık, onları tüm bu üslerde kazandık. Ve şimdi bu isimlerden kurtulmak istiyorlar. Buna karşıyım” dedi.

Daha önce, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi 740 milyar dolarlık savunma bütçesini onaylamıştı. Tasarı, Senato tarafından kabul edildikten sonra imzalanması için Trump’a sunulacak.

Belgede, ABD iç savaşında köle sahibi Güney'in generallerinin isimlerini taşıyan askeri üslerin isimlerinin değiştirilmesini öngören bir öneri yer alıyor.

Senatör Elizabeth Warren, siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerin ardından tasarıda değişiklik yapılmasını önermişti.