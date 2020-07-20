Washington'da silahlı saldırı: En az 1 ölü, 8 yaralı

ABD'de gerçekleşen silahlı saldırı sonucu Washington güvenlik güçlerinin bildirdiğine göre en az 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Washinton'da meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Polis departmanı sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre yaralananlar arasında çocuk bulunmuyor. Saldırının mağdurlarının tümü yetişkin.

Sözcünün Sputnik'e yaptığı açıklana şöyle:

"Saldırıdan toplam 9 kişi zarar görmüş gibi duruyor. Ancak kesin sayısıyı henüz vermek zor. 9 yaralıdan biri hayatını kaybetti."

Shooting Investigation at the intersection of 14th Street NW and Spring Road NW.



L/O for 3 B/Ms, 2 wearing all black with black hoodies and 1 wearing a grey hoodie. Last seen in a dark blue or black vehicle with tinted windows going N/B 14th St NW.

DO NOT TAKE ACTION CALL 911 — DC Police Department (@DCPoliceDept) July 19, 2020

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