Başkan adayı Kanye West ilk mitinginde 'kızımı öldürecektim' diyerek ağladı, annelere 1 milyon dolar vaat etti

ABD’de başkanlık yarışı için resmen kolları sıvayan ünlü rapçi Kanye West, ilk mitinginde çocuk sahibi olanlara 1 milyon dolar ‘vaat etti’. Başta kızının doğmasını istemediğini anlatırken gözyaşlarını tutamayan West, “Az daha kızımı öldürecektim. Tanrı bizden yaratmamızı istedi. Artık daha fazla B planı yok” dedi.

ABD’de kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık yarışına giren Kanye West, ilk mitingini dün Güney Carolina eyaletinin North Charleston kentinde, bağımsız adaylara tanınan sürenin dolmasından bir gün önce düzenledi.

Kurşun geçirmez bir yelekle destekçilerinin karşısına çıkan rapçinin, saçlarını ‘2020’ yazacak şekilde tıraş ettirdiği görüldü.

Sahneye önce bir grup genç kadını davet eden Kanye West, onların eğitimde eşitsizlik ve polis şiddeti gibi konular hakkındaki fikirlerini dile getirmesine izin verdi. Ardından mikrobunu alan West, yaşadığı opioid bağımlılığı ve aile ilişkilerinin yanı sıra, ırkçılık tartışmalarından kürtaja kadar pek çok konuya değindi.

Konu kürtaja gelince duygusallaşan West, babasının doğmasını istemediğini ve reality şov yıldızı olan eşi Kim Kardashian ile ilk bebekleri North'un haberini aldıklarında kendilerinin de kürtaja başvurmak istediklerini anlattı.

Gözyaşlarını tutamayan West, “Benim babam da kürtaj istemişti. Annem hayatımı kurtardı. Ben bile istedim. Az daha kızımı öldürecektim. Kızımı seviyorum. Tanrı bizden yaratmamızı istedi. Artık daha fazla B planı yok, A planı” dedi.

Kanye West gets emotional while speaking about abortion in South Carolina:



"My Mom saved my life. My Dad wanted to abort me... There would have been no Kanye West."



"I almost killed my daughter." pic.twitter.com/jiGuODxAno — Daily Caller (@DailyCaller) July 19, 2020

Kürtajın yasal olması ancak ihtiyacı olanlara da daha fazla destek verilmesi gerektiğini savunan West, bu noktada başkanlık vaadini açıklayarak, “Bebek sahibi olan herkes 1 milyon dolar ya da buna eşdeğer miktarda bir para almalı” diye konuştu.

West ayrıca esrar kullanımının yasal olması gerektiğini de savundu.

Rapçi West, bu ayın başında bir tweet atarak başkanlık yarışında aday olacağını açıklamıştı. Ancak daha sonra cumartesi günü yine bir tweet atarak destekçilerine aday olması için imza vermeleri çağrısında bulunmuştu.