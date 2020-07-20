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    Mark Zuckerberg

    Zuckerberg güneş kreminden beyaza dönmüş suratla sörf yaptı: Uzaylı robotun Hawaii'yi sömürgeleştirmesine izin vermeyin

    © AFP 2020 / Bertrand Guay
    ABD
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    Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in Hawaii'de sörf yaparken kameralar tarafından yakalanan görüntüsü Twitter'da alay konusu olurken, Hawaii yerlilerinin topraklarını sömürgeleştirmesine karşı yürütülen imza kampanyası da hız kazandı. 

    Hawaii'de 12 bin dolarlık elektronik sörf tahtasına çıkmışken bile kapüşonlu tişört giyen Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in güneşten koruyucu kremi kat kat sürdüğü yüzü olay oldu. 

    Tartışmalı Facebook politikaları nedeniyle eleştiri oklarının odağındaki Zuckerberg, zaten duygu belirtisi göstermeyen donuk yüz ifadesi nedeniyle 'interneti ele geçirmek için uzaylılar tarafından gönderilen robot' gibi esprili benzetmelerin muhatabı. 

    New York Post tarafından sörf macerası sırasında korku filmlerinden fırlamış haldeki yüzüyle görüntülenen Zuckerberg hakkında Twitter'da "Facebook'un zombi canavarlığının vücut bulmuş hali", "Ait olduğu uzaylı türünün yerli cilt rengi kesinlikle bu", "Her yere palyaço makyajıyla giderken sörfte niye yapmasın", "Uykumu kabusa çeviren iblisin özel çekilmiş fotosu", "Komplo: Mark Zuckerberg aslında bir pandomim sanatçısı" gibi paylaşımlar yapıldı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın 'turuncu yüz' fotoğrafıyla 'beyaz yüz' Zuckerberg fotosunu yanyana koyarak "Aynı enerji" yorumu yapan da oldu, "Guy Fawkes maskesi" benzetmesi yapan da.

    Sörf tahtasının üstüne kapüşonlu tişörtle çıkmasıyla "İnsan olan sörf yaparken tişört giymez, benden söylemesi" diye dalga geçildi.

    Facebook kurucusunun fotoğraf galerisi paylaşılıp "Yıl be yıl insanın, bedenini nasıl terk ettiğini görüyorsunuz" diye alay edildi.

    Ancak asıl meselenin, sosyal medya devinin 'beyaz yüzü' değil, Hawaii yerlilerini topraklarını kendisine satmaya zorlaması olduğuna dikkat çekenler de oldu. 

    Hawaii'deki evinin etrafındaki toprakları satın almak, yerlileri buradan sürmek ve herkese açık plajları erişime kapatmak için uğraşan Zuckerberg 'yeni sömürgeci' diye nitelenerek, sözkonusu fotoğrafta 'gerçek kötü kişiliğinin yüzüne vurduğu' değerlendirmesi yapıldı. 

    Zuckerberg'in Hawaii'nin sahillerinden muazzam miktarda toprak satın aldığı 2017 yılında 3.500.000 metrekareye yayılan arazisinde hisseleri bulunan yüzlerce Hawaii yerlisine dava açtığı haberiyle öğrenilmişti. 

    Kendilerine ait parselleri sosyal medya devine satmayı reddeden yerliler, 100 milyon dolarlık malikanesinin etrafının iki metre yükseliğindeki duvarlarla çevrilmesini kendilerinin atalarından kalan topraklarına erişimini engellediği için protesto etmişti. 

    Hawaii foyasının manşetlere çıkması üzerine davaları geri çekme sözü veren Zuckerberg'in sözünü tutmadığı ve yerel bir aracıyla yerlilere baskı yaptırdığı 2019'da gündeme düştü.

    Bu yıl Change.org sitesinde başlatılan Zuckeberg'in Kauai bölgesini sömürgeleştirmesine karşı imza kampanyası, üç haftada 800 binden fazla imza topladı. 

    'Zaten 10 evin ve etrafındaki arazilerin sahibi Zuckerberg'in durdurulmasını' talep eden kampanya, 'ayrıcalıklıların onlara ait olmayan şeyleri çalmasına izin verilmemesi, sırf zengin diye buna göz yumulmaması' çağrısı yapılıyor.

    Kampanyayı başlatan Hawaii sakini Mia Brier, yerlilere dava açtığı için 'açgözlülükle' suçladığı Zuckerberg için "Dünyanın en zengin altıncı kişisi ve topraklarını almak için yerlileri dava ediyor ki, malikane inşa edebilsin" dedi.

    Etiketler:
    malikane, Arazi, Dava, Yerliler, Hawaii, yüz kremi, Sörf, Facebook, Mark Zuckerberg
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