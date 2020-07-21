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    Kürtaj itirafı aileyi karıştırdı: West, 'Kim beni Mandela gibi kilitlemek istiyor' dedi

    © REUTERS / Danny Moloshok
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202007211042493735-kurtaj-itirafi-aileyi-karistirdi-West-kim-beni-mandela-gibi-kilitlemek-istiyor-dedi/

    Gözyaşları içinde ilk başkanlık mitingini gerçekleştiren ünlü rapçi Kanye West, kürtaj itirafının ardından reality şov yıldızı eşi Kim Kardashian’ın bir doktor bulup kendisini ‘Nelson Mandela gibi kilitlemek’ istediğini öne sürdü. Hayatını korku filmiyle kıyaslayan West, “Eğer onun gibi tıkılırsam hepiniz bunun neden olduğunu bileceksiniz” dedi.

    Başkanlığa resmen adaylığını koyduğu mitinginde, Kim Kardashian ile ilk çocukları North’u aldırmayı düşündüklerini açıklayarak gündeme gelen Kanye West, evlilik hayatına dair bombaları arka arkaya patlatmaya devam ediyor.

    Twitter hesabından bir dizi açıklama yapan West, 2017 yapımı korku-gerilim filmi Kapan’ın (Get Out) kendisi hakkında olduğunu söyledi.

    Sevgilisinin evine davet edilen bir gencin, mülkte kalan siyah kişilerin bir bir ortadan kaybolduğunu öğrenmesiyle başlayan kurtulma çabası anlatan film için Kanye West, “Herkes biliyor ki film benimle ilgili” dedi.

    Kim Kardashian’ın kürtaj gibi kişisel bir konuyu milyonların önünde açıkladığı için eşine kızgın olduğu iddialarını doğrulayan West, “Kim, aynı filmdeki gibi beni kilitlemek için bir doktorla birlikte Wyoming’e gelmeye çalışıyordu, çünkü dün kızımın hayatını kurtardığım için ağladım” ifadelerini kullandı.

    Konuyu anlaşılmaz bir şekilde, apartheid rejimiyle mücadele eden ve senelerce cezaevinde kalan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyah devlet başkanı Nelson Mandela’ya getiren West, “Eğer onun gibi tıkılırsam hepiniz bunun neden olduğunu bileceksiniz” dedi.

    Ünlü rapçinin şifreli tweetleri sosyal medyanın gündemine yerleşirken, bir süre sonra tüm mesajlar silindi.

    Kanye West, Güney Carolina eyaletinin North Charleston kentinde düzenlediği ilk mitingde, kürtaj hakkındaki görüşlerini açıklarken, “Benim babam da kürtaj istemişti. Annem hayatımı kurtardı. Ben bile istedim. Az daha kızımı öldürecektim. Kızımı seviyorum” demişti.

    Etiketler:
    Kürtaj, ABD, Twitter, Başkanlık seçimi, Başkanlık, Nelson Mandela, Kim Kardashian, Kanye West
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