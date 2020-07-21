ABD Dışişleri Bakanı'ndan 'Çin'e karşı devletler koalisyonu kuralım' çağrısı

Washington'ın baskısıyla Çin teknoloji devi Huawei'yi 5G ağından dışlayan Londra'yı ziyaret eden Pompeo, Trump yönetiminin Çin'i davranışlarını değiştirmeye zorlayacak bir devletler koalisyonu kurma arzusunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı markajı sonucu Çin teknoloji devi Huawei'yi 5G ağından çıkarmaya zorladığı Britanya'ya bu kararından dolayı kutlama ziyaretine gönderdiği Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pekin'i hedef alan açıklamalar yaptı.

Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson (BoJo) ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüşen Pompeo, ortak basın toplantısında, Trump yönetiminin Çin'e karşı koalisyon kurma çabasına küresel güçlerin katılması çağrısı yaptı.

Pompeo, Trump yönetiminin Çin tehdidini anlayan ve Pekin'i doğru düzgün davranmaya mecbur edene dek Çin Komünist Partisi'ni geri püskürtmeye hazır olan ülkelerle koalisyon kurmayı umduğunu dile getirdi.