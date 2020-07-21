Trump'ın danışmanından Rusya'ya: Uçan Çernobil'ler geliştirmeye son verin

Trump'ın Özel Danışmanı Marshall Billingslea, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda yaptığı konuşmada Rusya'nın nükleer motorlu füze geliştirme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu tür silahların hiç bulunmaması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Billingslea, "Nükleer motorlu kruz füzesine neden ihtiyaç duyulur? Bunların uçan Çernobil'den farkı yok" dedi.

Nükleer motorlu füzelerin uçuş sırasında oluşturacağı radyoaktif emisyona dikkat çeken Billingslea, "Bu tür Kıyamet Günü sistemlerinin varlığını haklı gösterecek bir mantık yok. Bunun büyük bütçelerin harcanması olduğunu ve istikrarı bozucu bu geliştirmelere son vermeleri gerektiğini Rus partnerlerime söyledim" ifadelerini kullandı.

Putin rakipsiz silahlar üreteceklerini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekileceklerini açıklamasının ardından Vladimir Putin, Rusya'nın dünyada rakibi olmayan yeni silahlara sahip olmayı planladığını söylemişti.

Putin "Bu silahların birçoğu yakında seri üretime hazır olacak. Taktik ve teknik özellikleri bakımından yurtdışındaki silahların çok daha ilerisindeler, eşi ve benzerleri yok" demişti.

Putin, 1 Mart 2018'deki Federal Meclis konuşmasında da Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerinden söz etmişti. Rus liderin tanıttığı silahlardan biri, Kinjal hipersonik silahıydı. Putin, Rus hava güçlerinin kullanacağı Kinjal'i başarılı bir biçimde test ettiğini ve bu silahı ülkenin güneyinde yer alan güçlere gönderdiğini belirtmişti.