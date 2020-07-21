Beyaz Saray: Trump, tavsiyeleriyle milyonlarca Amerikalıyı koronavirüsten kurtardı

McEnany, bugünkü basın brifinginde, “Doğru karardı, başkan 3-4 milyon can kurtardı. Ama sağlık verilerinin diğer yanı, yani uzun vadeli karantinaların Amerikalılar üzerindeki etkisi de dikkate alınmalı” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü, karantina sırasında kanser teşhis oranının yüzde 80 azaldığını, bunun da ölümlere yol açtığını söyledi.

ABD’de çoğu durumda karantinalar eyalet ve ilçe yönetimleri tarafından uygulanmaya konmuştu, federal yönetim sadece tavsiyeler yayıyordu. Trump başlarda karantinaya karşı çıksa da sonra gerekli bir önlem olarak kabul etmişti. ABD lideri daha sonra güvenlik önlemlerine uyulması şansıyla ekonominin en kısa zamanda “açılması” çağrısında bulunmuştu.