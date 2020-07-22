‘ABD yönetimi, Libya’yı öncelikle Avrupa’nın sorunu olarak görüyor’

ABD idaresinin Libya’daki çatışmayı öncelikle Avrupa’nın sorunu olarak gördüğü, müdahalesini de ‘aktif tarafsızlık’ olarak nitelendirdiği belirtildi.

Washington Post gazetesine konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’nda bir kaynak, Libya’daki duruma ilişkin değerlendirmesinde, “Bu öncelikle Avrupa’nın sorunu” dedi.

ABD’li diplomat, ülkesinin ‘aktif tarafsızlık’ olarak nitelendirdiği politika kapsamında politik çözüme destek amacıyla genelde ‘perde arkası’ olmak üzere enerjik çabalar sürdürdüğünü söyledi. Kaynak, Libya’daki durumun “son derece karmaşık” olduğunu söyledi.

Diğer yandan Batı ülkelerden birinin diplomatı da Washington Post’a açıklamasında, ABD’nin oyun dışı olduğunu belirterek, “Libyalılar kendi kararlarını kendileri verme durumunda değiller, onlar tamamen yabancı öznelere bağımlılar” ifadesini kullandı.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın sınır ötesi çatışmalardaki varlığını azaltma politikasına uygun olarak Libya’daki faaliyeti aktifleştirmeyeceği görüşüne yer verildi.