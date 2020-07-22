ABD'den, Çinli 'siber korsanlara' suçlama: Terabaytlarca bilgi çaldılar

ABD Adalet Bakanlığı, Çin yönetiminin siber casusları koruduğunu ve onlara güvenli bölge sağladığını iddia etti.

ABD Adalet Bakanlığı, iki Çin vatandaşına savunma yetkilileri, Covid-19 araştırmacıları ve yüzlerce diğer kurbana yönelik siber casusluk düzenledikleri gerekçesiyle suçlamalar yöneltti.

T24'ün Reuters'tan aktardığına göre, Li Şiayu ve Dong Zaçi terabaytlarca silah tasarımı, ilaç bilgisi, yazılım kodu ve kişisel veri çaldı. Hedef alınanlar arasında Çinli muhalifler de olduğu belirtildi.

ABD, bu iki kişinin Çin devletinin 'tam zamanlı casusları' olmadıklarını, daha çok 'paralı asker' gibi çalıştıklarını bildirdi

Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başsavcı John Demers, Çin'in siber korsanlara 'güvenli bölge' sağlayarak Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin yanında yerini aldığını ifade etti.