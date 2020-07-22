Portland'daki gösterileri takip eden Rus gazetecilere polis müdahalesi

Portland'da polis şiddetine tepki amacıyla düzenlenen gösterilerde protestocular dün federal mahkeme binasını ateşe vermişti.

Sputnik muhabirinin olay yerinden aktardığına göre protestolar bugün de devam ederken polis göstericilere müdahale ediyor.

Pervıy Kanal kameramanı Vyaçeslav Arhipov'un eline copla vuran polisler, el koydukları kamerayı asfalt zemine çarparak parçaladı ve Rus kameramanı yere yatırdı.

O anları telefonuna kaydeden Pervıy Kanal muhabiri Yuliya Olhovskaya'ya arkadan saldıran bir polis memuru, telefonu aldı, muhabirin kafasından tuttu ve kaskını çıkarttı.

O sırada göz yaşartıcı gaza maruz kalan Olhovskaya'ya gönüllü doktorlar tarafından tıbbi yardım sunuldu.

Sputnik'e konuşan Pervıy Kanal Haber Programları Direktörü Kirill Kleymenov, Rus gazetecilerin ciddi şekilde yara almadığını söyledi.

Portland polisinden yapılan açıklamada, yüzlerce protestocunun dün geceden sabaha kadar olay mahallinde toplandığı ve çok sayıda protestocunun koruyucu kasklar, gaz maskeleri, şemsiye ve sopalarla bina kapısına yöneldiği belirtilmişti.

Geçen hafta kentteki federal güvenlik güçlerinin protestocuları gözaltına almak için plakasız araç kullanması büyük tepki çekmişti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyah Amerikalı George Floyd için birçok kentte düzenlenen protestolar Oregon eyaletinin Portland kentinde de devam ediyor.