Twitter'dan Trump yandaşlarının savunduğu QAnon komplo teorisini yayan hesaplara yasak

Türkiye dahil pek çok ülkedeki binlerce sahte hesabı manipülasyonu engelleme politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatan Twitter, bu kez ABD'de 'derin devletin' Başkan Donald Trump'ı devirmek için gizli planlar uygulamaya soktuğunu savunan aşırı sağcı komplo teorisi 'QAnon'a savaş açtı.

Twitter'ın QAnon'u hedefleyen kapsamlı önlemleri arasında komplo teorisini yayan içeriklerin engellenmesi, savunan hesapların kapatılması, ilgili içerik paylaşımını önlemek için URL adreslerinin bloke edilmesi de var.

Yaptığı açıklamada bu önlemleri komplo teorisinin internet dışı ortamda potansiyel zararlarının önlenmesiyle gerekçelendiren sosyal medya devi, şirketin çok sayıda hesap açmayla ilgili politikasını ihlal eden, bireysel mağdurlara yönelik istismar koordinasyonuna katılan, askıya alınmasına rağmen bunu savuşturmaya yönelik hilelere kalkışanların hesaplarının kalıcı olarak kaldırılacağını belirtti.

Twitter, bu tür ihlallerden son haftalarda 7 binden fazla hesabın kaldırıldığını, önlemler çerçevesinde 150 binden fazla hesabın görünürlüğünün azalmasının beklendiğini duyurdu.

QAnon, 'siyasetten iş alemine, medyadan eğlence sektörünün elitlerine uzanan gizli bir derin devlet şebekesinin Trump ile destekçilerine kumpas kurduğu, bu şebekenin Satanist ve çocuk kaçakçısı örgütlerle bağlantılı olduğuna' dair kanıtlanmamış iddialar yayan komplo teorisine verilen isim.

Başta marjinal bir grup içinde yayılırken giderek ana akımı da etkileyen QAnon, sosyal medyada çok geniş kesimlere hitap eder hale geldi.

Trump'ın Satanist, çocuk ticareti yapan ve insan eti yiyen örgütlerin üzerine gitmesinden ötürü derin devletin hedefi haline geldiğini iddia eden QAnoncular, 2016'da başkanlık seçiminin Demokrat Partili adayı Hillary Clinton ile çevresindekilerin Washington'daki bir pizza restorandan pedofil çetesi işlettiğine dair kanıtlanmamış iddiaları dolaşıma sokmuştu. Son olarak dünyaca ünlü ABD merkezli e-ticaret sitesi Wayfair'in çocuk kaçakçılığı yapan gizli bir pedofil örgütü olduğuna dair kanıtlanmamış iddiaların arkasında da QAnoncuların olduğu belirtilmişti.

Koronavirus pandemisini de malzeme yapan Q yayıcılar, virüsü 'derin devlet kumpası' olarak sunup maske kullanımı ile aşı geliştirilmesi konusunda yanlış yönlendirme yaptı.

FBI, geçen yıl 'komplo teorilerine inanan ülke içi aşırı gruplar' konusunda yayımladığı uyarıda, QAnon'u 'iç güvenlik tehdidi potansiyeli taşıyan hareket' olarak tanımlamıştı.