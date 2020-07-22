Kayıt
15:27 22 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Donald Trump

    Twitter'dan Trump yandaşlarının savunduğu QAnon komplo teorisini yayan hesaplara yasak

    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 15
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104235/39/1042353903_0:0:3094:1741_1200x675_80_0_0_08422f54fcd87059e6286ed03845729e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202007221042504877-twitterdan-trump-yandaslarinin-savundugu-Qanon-komplo-teorisini-yayan-hesaplara-yasak/

    Türkiye dahil pek çok ülkedeki binlerce sahte hesabı  manipülasyonu engelleme politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatan Twitter, bu kez ABD'de 'derin devletin' Başkan Donald Trump'ı devirmek için gizli planlar uygulamaya soktuğunu savunan aşırı sağcı komplo teorisi 'QAnon'a savaş açtı. 

    Twitter'ın QAnon'u hedefleyen kapsamlı önlemleri arasında komplo teorisini yayan içeriklerin engellenmesi, savunan hesapların kapatılması, ilgili içerik paylaşımını önlemek için URL adreslerinin bloke edilmesi de var.

    Yaptığı açıklamada bu önlemleri komplo teorisinin internet dışı ortamda potansiyel zararlarının önlenmesiyle gerekçelendiren sosyal medya devi, şirketin çok sayıda hesap açmayla ilgili politikasını ihlal eden, bireysel mağdurlara yönelik istismar koordinasyonuna katılan, askıya alınmasına rağmen bunu savuşturmaya yönelik hilelere kalkışanların hesaplarının kalıcı olarak kaldırılacağını belirtti.

    Twitter, bu tür ihlallerden son haftalarda 7 binden fazla hesabın kaldırıldığını, önlemler çerçevesinde 150 binden fazla hesabın görünürlüğünün azalmasının beklendiğini duyurdu.

    QAnon, 'siyasetten iş alemine, medyadan eğlence sektörünün elitlerine uzanan gizli bir derin devlet şebekesinin Trump ile destekçilerine kumpas kurduğu, bu şebekenin Satanist ve çocuk kaçakçısı örgütlerle bağlantılı olduğuna' dair kanıtlanmamış iddialar yayan komplo teorisine verilen isim.

    Başta marjinal bir grup içinde yayılırken giderek ana akımı da etkileyen QAnon, sosyal medyada çok geniş kesimlere hitap eder hale geldi. 

    Trump'ın Satanist, çocuk ticareti yapan ve insan eti yiyen örgütlerin üzerine gitmesinden ötürü derin devletin hedefi haline geldiğini iddia eden QAnoncular, 2016'da başkanlık seçiminin Demokrat Partili adayı Hillary Clinton ile çevresindekilerin Washington'daki bir pizza restorandan pedofil çetesi işlettiğine dair kanıtlanmamış iddiaları dolaşıma sokmuştu. Son olarak dünyaca ünlü ABD merkezli e-ticaret sitesi Wayfair'in çocuk kaçakçılığı yapan gizli bir pedofil örgütü olduğuna dair kanıtlanmamış iddiaların arkasında da QAnoncuların olduğu belirtilmişti. 

    Koronavirus pandemisini de malzeme yapan Q yayıcılar, virüsü 'derin devlet kumpası' olarak sunup maske kullanımı ile aşı geliştirilmesi konusunda yanlış yönlendirme yaptı.

    FBI, geçen yıl 'komplo teorilerine inanan ülke içi aşırı gruplar' konusunda yayımladığı uyarıda, QAnon'u 'iç güvenlik tehdidi potansiyeli taşıyan hareket' olarak tanımlamıştı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    En iyi deniz manzarası ise Karl Dalyell’e ait.
    Vahşi aşk ve altın parıltı: Sony Alpha Awards fotoğraf yarışmasının en iyileri
    Karikatür
    'Zorlu müzakereler': AB liderleri, kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaştı
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet