ABD Temsilciler Meclisi 2021 yılına ait savunma bütçe taslağını onayladı

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yönelik genişletilmiş yaptırımların da yer aldığı 2021 yılına ait savunma bütçe taslağı, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti.

C-Span televizyonunun yayınladığı oylamada tasarı, 125 ‘hayır’ oyuna karşılık 295 ‘evet’ oyu ile Temsilciler Meclisi’nden geçti.

Kuzey Akım-2 projesine yönelik yaptırımlar genişletiliyor

ABD’nin Kuzey Akım-2 projesine halen uygulamakta olduğu yaptırımlar, ‘boru döşeme faaliyetlerini’ yürüten şirketleri ve bu çalışmalarla ilgisi olan sigorta şirketlerini kapsıyor. Yeni tasarıda ise kısıtlamalar genişletilerek, gaz boru hatlarının yapımı için boru döşeme gemilerinin ‘satışına, kiralanmasına veya sağlanmasına yardım eden’ şirketleri de kapsamına alıyor. Revizyona göre ayrıca ‘sigortalama ve sigorta yenileme’, gemilerin ‘teknik modernizasyonuna’ yönelik hizmet veya tesisler sağlama faaliyetleri için de yaptırım öngörülüyor.

Kuzey Akım-2 projesi

Bütçenin benzer bir taslağının ise bu hafta Senato'da oylanması bekleniyor. Kongrenin iki kanadının tasarıları tek tasarı haline getirildikten sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan 1.200 kilometrelik iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD’nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.