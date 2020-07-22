ABD, 100 milyon dozluk potansiyel koronavirüs aşısı için 1.95 milyar dolar ödemeyi kabul etti

Koronavirüs tedavisinde kullanılan 'Remdesivir' adlı antiviral ilacın neredeyse dünyadaki tüm stokunu satın almasıyla gündeme gelen ABD’nin, bu kez de potansiyel aşı adayı için anlaşma yaptığı öğrenildi.
Alman biyoteknoloji firması Biontech tarafından yapılan açıklamada, ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte geliştirilen aşı adayının 100 milyon dozu için Washington’ın 1.95 milyar dolar ödeme yaptığı belirtildi.
ABD’nin buna ek olarak 500 milyon doz daha almak için seçeneği bulunduğu da kaydedildi.
Açıklamada, “Amerikalılar, ABD hükümetinin koronavirüs aşılarına ücretsiz erişim taahhüdüyle tutarlı olarak aşıyı ücretsiz alacaklar” denildi.
Söz konusu aşı adayı için ABD'de insanlar üzerinde testlere başlanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)