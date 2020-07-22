ABD Vuhan’daki konsolosluğunu kapatma kararı aldı

Associated Press’in aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump idaresinden bir kaynak, Çin’in Houston’daki başkonsolosluğunun kapatılmasına karşılık vermesini önleme amacıyla ABD’nin Vuhan’daki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını söyledi.
ABD’nin Vuhan’daki konsolosluğunun faaliyeti koronavirüs salgını sebebiyle ocak ayında askıya alınmıştı. Konsolosluğun büyük ihtimalle artık açılmayacağı ifade edildi.
Daha önce Çin’in, Houston’daki başkonsolosluğunun kapatılmasına misilleme olarak ABD’nin Vuhan’daki konsolosluğunu kapatmayı değerlendiği bildirilmişti.
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