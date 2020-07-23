Protestolardan korkan Amerikalılar 'gaz tabancalarına' yöneldi

ABD’de koronavirüs pandemisinden duyulan endişe ve siyah George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden sonra başlayan protesto gösterileri nedeniyle gaz tabancalarının satışında patlama olduğu belirtildi.

Bloomberg'in aktardığına göre, Byrna Technologies şirketinin geliştirdiği ve dış görünüşü tabancayı andıran ürünün iç kısmında göz yaşartıcı ve biber gazı karışımı olan bir kapsül bulunuyor.

Byrna Technologies yetkililerine göre, hedefi yarım saat süreyle etkisiz hale getiren kapsül, hem körlük hem de solunum yetmezliğine neden olabiliyor. Şirket, satışlardaki artışı Amerikalıların koronavirüsten duyduğu endişeler ve Minneapolis'te siyah George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileriyle açıklıyor.

Fox News sunucusu Sean Hannity, programında çeşitli markalarda silahlara sahip olduğunu söyledikten sonra, Byrna Technologies günde 2.5 milyon dolar tutarında sipariş almaya başladı. Hisseleri bu yıl yüzde 500 artan şirketin değeri, Floyd'un ölümünden bu yana geçen birkaç hafta içinde üç katına çıktı.

Tabancanın fiyatı yaklaşık 325 dolar. İçinde 95 kartuşun bulunduğu kutu ise 300 dolar civarında. Ayrıca, lazer görüş ve özel kılıf da satın almak mümkün. Parlak pembeden toprak rengine kadar farklı renklerde satışa sunulan tabancalar için herhangi bir izin almak gerekmiyor.