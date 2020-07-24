Trump, Seattle'daki gösterilerde polise destek için sınır birliklerini gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump, Seattle'da düzenlenen protestolarda federal polise destek için ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP) Özel Müdahale Ekibi'nden personeller görevlendirdi.

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle'da ırkçılık ve polis şiddetine karşı düzenlenen gösteriler sürüyor.

Federal Koruma Servisi'nden (FPS) yapılan açıklamada, Donald Trump yönetiminin polis birimlerine destek için Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP) Özel Müdahale Ekibi'ni görevlendirdiği bilgisi payaşıldı.

Açıklamada, "FPS, federal mülklere yönelik tehditler olduğunda rutin olarak diğer kolluk kuvvetlerinden karşılıklı yardım talep eder. CBP ekibi gerektiğinde bölgede hazır bulunacak" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adım, Trump tarafından duyurulan ve Adalet Bakanı William Barr'a göre, polis birimleri ve yerel liderlere silahlı şiddet eylemlerinin derhal önlenmesi konusunda yardım etmeyi amaçlayan 'Operation Legend'ın başlatılmasının ardından geldi.

Bu kapsamda Chicago, Illinois, Albuquerque, New Mexico, Portland ve Oregon'a federal polis birimleri konuşlandırılmıştı.

New York Times (NYT) gazetesinde yer alan habere göre Seattle'ın Demokrat Belediye Başkanı Jenny Durkan, bu tür adımların kamu güvenliği zaafiyeti yaratacağını savundu.

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Alexei Woltornist ise, Durkan'a yanıtında Seattle'daki konuşlandırmaların geniş çaplı olmadığını belirtmişti.