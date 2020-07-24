Beyaz Saray'dan Çin'e konsolosluk gerginliği konusunda 'misilleme' uyarısı

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Çin'in Houston Başkonsolosluğu'nun kapatılması konusunda, "Çin'e bize misilleme yapmak yerine, kendi kötü niyetli eylemlerine bakma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Çin'den Houston Başkonsolosluğu'nu kapatmasını istemesi konusunda, "Bu adımı Amerikan halkının fikri mülkiyeti ve özel bilgilerini korumak için attık" ifadelerini kullandı.

Çin Komünist Partisi'nin uzun yıllardır 'Amerikan teknolojisi ve fikri mülkiyetini ticari kazanç için kullandığını' iddia eden McEnany, "Çin'e bize misilleme yapmak yerine, kendi kötü niyetli eylemlerine bakma çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

ABD ve Çin arasındaki gerginlik, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'de en çok vaka ve ölüye yol açmasının ardından artmıştı.

ABD, 21 Temmuz'da, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı konuşmada, "Çin'in Houston Başkonsolosluğu'nu kapattık çünkü burası casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi olarak kullanılıyordu" demişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada ise Çıngdu'daki ABD Başkonsolosluğu'nun lisansının iptal edildiği bildirilmişti.