ABD'nin Chicago kentinde Kristof Kolomb'un iki heykeli kaldırıldı

ABD’de, siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerin etkisi ile Amerikan tarihindeki bazı önemli isimlerin heykellerinin kaldırılmasında son örnek Chicago kentinde yaşandı.

Belediye Başkanı Lori Lightfoot’un emriyle, Kristof Kolomb’un iki ayrı parkta bulunan heykelleri, sabah saatlerinde vinç yardımı ile yerinden söküldü.

Yerli halka karşı soykırım uygulamakla suçlanan İtalyan kaşif Kolomb’un heykeli önünde geçen hafta protestocular toplanmış, heykelin kaldırılmasını isteyen grup ile polis arasında şiddetli arbede yaşanmış, bazı polis memurları yaralanmıştı.

Belediye Başkanı Lightfoot, konu ile ilgili açıklamasında, göstericilerin güvenliği tehdit edici biçimde heykelleri yıkma girişimi üzerine Kolomb’a ait heykellerin geçici bir süre için kaldırıldığını belirtti.

Lightfoot, toplumunun çeşitliliğine verilen önemin ispatı olarak, kentte bulunan diğer heykel, anıt ve duvar resimlerinin akıbeti hakkında da çalışma yapılacağını sözlerine ekledi.

Başka eyaletlerde de Kolomb'un heykelleri kaldırılmıştı

Amerika kıtasını keşfi sırasında yerli halkı katlettiği iddiasıyla, sömürgecilik karşıtlarının sık sık gündemine gelen Kolomb'a ait heykeller ABD'nin başka eyaletlerinde de kaldırılmıştı.

İtalyan kaşifin daha önce Ohio, Massachussets, Virginia, Minnesota eyaletlerindeki heykellerine protestocular tarafından saldırılar düzenlenmiş, heykeller daha sonra şehir yönetimi tarafından kaidesinden sökülmüştü.

Amerika’nın keşfinde büyük rol oynadığı kabulüyle her sene yapılan 'Kolomb Günü' kutlamalarına ABD’nin bazı eyaletlerinin katılmadığı biliniyor.

Amerikan yerli halkı ve siyahi Amerikalılar, Atlantik ötesi köle ticaretini başlatan kişi olarak gördükleri Kolomb'a karşı aynı gün 'Yerli Halklar Günü' adıyla karşı kutlama yapıyor.