Amazon, Apple, Google, ve Facebook CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade verecek

4 büyük şirketin CEO'su, çarşamba günü geçen seneden beri devam eden soruşturma kapsamında, şirketlerinin pazar hakimiyetine yönelik komitenin sorularını yanıtlayacak.
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ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg
Bezos, Cook, Pichai ve Zuckerberg'in Kongre'deki oturuma video konferans yoluyla katılması bekleniyor.
Congress is gearing up to grill the CEOs of Facebook, Google, Amazon, and Apple in an antitrust hearing Wednesday — here's how to watch it https://t.co/HJP4AmoTFN— Business Insider (@businessinsider) July 25, 2020
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