ABD’de göstericiler mahkeme binasını ateşe verdi

ABD’de ırkçılık karşıtı protestolarda şiddet olayları devam ediyor. Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland kentinde yüzlerce kişi ülkede artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için bir araya geldi. Eylemcilerin polise havai fişek ve taşla saldırmasının ardından protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Polis, göstericilere göz yaşartıcı bomba ile karşılık verdi. Gösterilerde tansiyonun yükselmesi ile eylemciler mahkeme binasını ateşe verirken, polis merkezini ise tahrip ettiler. Çıkan olaylarda 48 gösterici ve 23 polis yaralanırken, çok sayıda gösterici ise gözaltına alındı.

​Öte yandan ülkedeki şiddet olayların bastırılamaması nedeni ile ABD Başkanı Donald Trump, gösterilerin devam ettiği ve demokratlar tarafından yönetilen şehirlere federal güvenlik güçleri gönderileceğini duyurmuştu. Trump’ın federal güç kararı sonrası ülkede tansiyon iyice yükselirken, binlerce kişi yeniden sokaklara indi.

ABD’de protestocu polisi yere yıktı

Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde ise yüzlerce kişi ülkede artan ırkçılığı ve polis şiddeti protesto etmek amacı ile bir araya geldi. Belediye binası önünde barışçıl şekilde başlayan eylemler kısa süre sonra şiddet olaylarına dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin kadın eylemciyi itmesi ile arkadan gelen diğer bir eylemcinin polise saldırdığı ve yere yıktığı görülüyor. Saldırının ardından polis ve göstericiler arasında arbede çıkarken, çok sayıda gösterici gözaltına aldı.

ABD'deki gösterilerde kadın eylemciyi iten polisi başka bir eylemci yere yıktı https://t.co/aLinoP7CWS pic.twitter.com/7WN4J8GeGh — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 26, 2020

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