Bloomberg: Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Bloomberg muhabiri Jennifer Jacobs, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı. Konuyla yakından ilgili bir kaynak da haberi doğruladı.

Adını açıklamadığı kaynaklardan aldığı bilgiyi aktaran Jacobs, O'Brien'ın evinde karantinada olduğunu ve görevini buradan sürdürdüğünü belirtti. O'Brien'ın bir aile etkinliğinde virüsü kapmış olabileceği kaydedildi.

BREAKING: Trump’s National Security Advisor Robert O’Brien has tested positive for Covid-19 https://t.co/KN979gqM42 — Bloomberg (@business) July 27, 2020

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