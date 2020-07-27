ABD’de bir kadın parkta oturan maskesiz çifte saldırdı

Kaliforniya’nın San Diego kentinde bir kadının parkta oturan ABD’li bir çifte göz yaşartıcı sprey ile saldırdığı öğrenildi.

ABC haber kanalına konuşan olayın mağdurlarından Ash O’Brien, kentteki parkların birinde eşiyle birlikte otururken tanımadıkları bir kadının kendilerine göz yaşartıcı spreyle saldırdığını aktardı.

Olaydan dolayı çok kızgın olduğunu belirten O’Brien, “Onun hapse girmesini istiyorum, eşime saldırdı, kızgınım” diye konuştu.

Eşiyle birlikte 3 aylık köpek yavrusunu parkta dolaştırdıklarını anlatan O’Brien, bir masaya oturup yemek yemeye başlayacakken tanımadıkları bir kadının, maske takmadıkları ve yemek yemenin yasak olduğu yerde yemeye kalkıştıkları bahanesiyle kavga çıkarmaya çalıştığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Eğer orada yemek yemenin yasak olduğunu bilseydik yanımıza yemek almazdık. Gazı eşimin üzerine sıkan kadın, sosyal mesafeyi korumadığımızı ve maske takmadığımızı söyledi. Oysa yanımızda hiç kimse yoktu.”

Ardından kadının uzaklaştığını, ancak birkaç dakika sonra ‘ansızın geri döndüğünü’ ve hiçbir şey söylemeden spreyi yüzüne dayadığını anlatan O’Brien, eşinin olaya müdahale ederek saldırganı sakinleştirmeye çalıştığını, ancak kadının ‘kendisini tutup tüm spreyi üzerine boşalttığını’ anlattı.

Spreyin eşinin koluna isabet ettiğini anlatan O’Brien, olayın ardından polise başvurduklarını ifade etti. Kadın ayrıca parkta hiçbir köpeğin gazdan zarar görmediğini sözlerine ekledi.

Oradan geçenlerin telefonlarına kaydettikleri görüntüleri O’Brien, Facebook sayfasından paylaştı.