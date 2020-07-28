'Amerikalıları beceren zenginleri yiyin' diye hicvedilen Musk, hırsından Marx ve Kapital'e saldırdı

Çalışan haklarını ayaklar altına aldıkları için eleştirilen ABD merkezli teknoloji devleri arasında olan Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk, bu kez komünizmin babası Karl Marx ve en ünlü eseri Das Kapital'e saldırdı.

Koronavirüs pandemisi döneminde kişisel servetini üç kat artırarak ilk kez en zenginler listesinde ilk 10'a giren Elon Musk, solcu davaya savaş açan tweetlerine yenilerini ekledi.

ABD'li teknoloji devi, pandemi yüzünden ekonominin kapanması nedeniyle safları 25 milyona büyüyen işsizler ordusu için haftalık 600 dolarlık ödeme programının sona ermesinden bir gün önce, 24 Temmuz'da hükümetin bir teşvik paketinin daha halkın çıkarına olmadığını iddia eden tweet atarak tepki çekmişti.

Musk, bu kez ABD'nin Zaytung'u konumundaki Onion'un "Ülkenin CEO'ları Amerikalıları s..meye devam etmek için yemin ettiler" başlığını attığı ve okurlara "zenginleri yiyin" çağrısı yaptığı haberin tweetinde Amazon CEO'su Jeff Bezos, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Palantir CEO'su Alex Karp'la birlikte kendisinin fotoğrafını kullanmasına sinirlendi.

Nation’s CEOs Sign Pledge To Continue Fucking Over Americans https://t.co/JetrKMq380 pic.twitter.com/yzdjk3XnNV — The Onion (@TheOnion) July 27, 2020

Onion'un takipçileri arasından çıkan ve adı soğan anlamına gelen hiciv yayınının artık solcuların simgesi olan çiçeğe atıfla gül haline geldiğini söyleyen Musk, "Sol ortayı kaybediyor" diye tweet attı.

The left is losing the middle — Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2020

Hızını alamayan dünyanın en zengin beşinci kişisi, ardından bir kaç yıldır sağcılar arasında popüler olan bir memeye sarıldı.

19. yüzyılın Alman filozof ve iktisatçısı Karl Marx'ın fotoğrafı eşliğinde Almanca-İngilizce karışımı bir dille "Bana bunu bedavaya ver", imza "Aç Noel Baba" memesini tweetleyen ABD'nin 21. yüzyıldaki starı, "Özetle Das Kapital" notunu düştü.

Das Kapital in a nutshell pic.twitter.com/mG44mMkitx — Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2020

İki yıl önce kendisini 'gerçek sosyalist' ilan etmiş teknoloji devinin bu kez Marksizm düşmanlığı propagandası yapmasına 37 milyon takipçisi içinden tepki gösterenler oldu.

Hatta Musk'ın teknoloji imparatorluğunu hükümetten aldığı yaklaşık 5 milyar dolarlık sübvansiyonla kurduğuna dair Los Angeles Times haberi yüzüne vuruldu.

Maske takmak gibi koronavirüs önlemleri dahil toplumsal meseleleri idrak etmeyen ve hafife alanları sosyal medyada hicveden "Fuck You Karen" hesabına atfen Musk için "Sen ne dersen o Uzay Karen'ı" paylaşımı da yapıldı.

Whatever you say Space Karen pic.twitter.com/7x6nH3xkPP — Enrique 🎧🐈 (@Garou_Hidalgo) July 27, 2020

Yeryüzünü elektrikli araçlarla istila etmekten uzayın fethine ve hatta insanla yapay zekanın simbiyozuna soyunan Musk, diğer yandan pandemi döneminde milyonların hayatını hiçe sayarak koronavirüsün önemli olmadığını, ekonominin yeniden açılması gerektiğini vaaz etti.

Haftasonunda attığı "Kime istersek darbe yaparız" tweetiyle Kasım 2019'da Bolivya'daki sosyalist Devlet Başkanı Evo Morales'e düzenlenen 'lityum darbesiyle' bağlantısını teyit eden Musk'ın Marx tweetine "Bana o lityumu bedavaya verin" yorumu da geldi.