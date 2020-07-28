Oğul Trump'ın Twitter hesabı askıya alındı

ABD Başkanı'nın hesabına çeşitli engellemeler getiren Twitter, bu kez oğlu Donald Trump Jr'ın hesabını Kovid-19'la ilgili yanlış yönlendirici ve potansiyel olarak zararlı enformasyon paylaştığı gerekçesiyle askıya aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr'ın hesabını bir paylaşımını gerekçe göstererek askıya alan Twitter, "Sözkonusu tweet bizim Kovid-19 konusunda yanlış yönlendirici bilgilerle ilgili politikamızı ihlal ediyor. Hesabın sahibi tweeti kaldırana dek hesap kilitlenecektir" açıklamasını yaptı. Yanlış yönlendirici videoyu içeren tüm paylaşımların kaldırılacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump da aynı tweeti paylaşmıştı. Daha sonra Donald Trump'ın hesabında sözkonusu paylaşım yerine artık erişilemediğine dair bir mesaj yer aldı. Başkan'ın tweetleme faaliyetlerine herhangi bir engelleme getirilmedi.

Ortadan kaldırılan paylaşımdaki videoda bir grup doktor koronavirüse karşı evde kalmaya ve maske takmaya gerek olmadığını söylerken gösterilirken, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'a karşı etkisiz olduğunu duyurduğu sıtma ilacı 'hidroksiklorokin'in kullanımı teşvik ediliyordu.

Dezenformasyonla mücadele kampanyası yürüten Twitter, mayıs ayında yaptığı açıklamayla koronavirüsla ilgili tartışmalı ya da yanlış yönlendirici enformasyon taşıyan paylaşımlara etiket ve uyarı koyacağını duyurmuştu.

Trump Jr'ın hesabının askıya alındığına dünyanın dikkatini ilk çeken Cumhuriyetçi stratejist Andrew Surabian oldu.

Twitter'ın engellemesinin ekran görüntüsünü çeken Surabian, buna göre oğul Trump'ın 12 saat boyunca tweet atamayacağını, başka hesapları takip edemeyeceğini ve başka paylaşımları beğenemeyeceğini duyurdu.

Cumhuriyetçi stratejist, bu durumu Twitter'ın 'ifade özgürlüğüne tehdit oluşturduğunun', 'seçim sürecine açıkça müdahale ettiğinin' göstergesi olduğunu iddia etti.

Ancak ekran görüntüsünde Kovid-19'la ilgili yanlış yönlendirme suçlaması açıkça ifade ediliyordu.