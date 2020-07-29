Pentagon: Yeni Rus denizaltılar ABD için ciddi sorun

ABD Kuzey Komutanlık (NORTHCOM) görevine aday olan Korgeneral Glen D. VanHerck, adaylığının değerlendirildiği Senato’nun Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin oturumunda şunları ifade etti:

“Son 30 yıldır rakiplerimiz ve potansiyel düşmanlarımız, ABD’nin nasıl önleme yaptığını, nasıl yarıştığımızı, çatışmalarda nasıl davrandığımızı izledi. Onların, bizi gözlemleyerek gelişme fırsatı oldu. Özellikle Rusya ve Çin’in tüm alanlarda böyle bir fırsatı oldu. Rusya, denizaltı gibi stratejik imkanları geliştiriyor. Rusya’nın yeni denizaltılarını takip etmek ciddi sorun haline geldi.”

Modern denizaltılarının, Rus seyir füzelerine ABD topraklarını tehdit etme fırsatını verdiğini, bunun da 'ciddi sorun' olduğunu kaydeden VanHerck, Çin’in de aynı yolu takip ettiğini ve ordusunun hem ülkenin sınırlarında hem de ülkenin çok uzağında hareket etme imkanına sahip olduğunu söyledi.