ABD merkezli ilaç şirketi, denemelerinin son aşamasına geldiği Kovid-19 aşısına 'en az 50 dolar fiyat çekecek'

ABD'de yeni tip koronavirüs aşısı adayının insanlar üzerindeki denemelerinin üçüncü ve son aşamasına geçen ilaç şirketi Moderna, iki dozluk koronavirüs aşısının fiyatını 50-60 dolar aralığında belirlemeyi planlıyor.

Dünya çapında ilaç şirketleri ve biyotek kurumları yaklaşık 24 ayrı yeni tip koronavirüs aşısı adayı geliştirir ve insan deneylerini tamamlayarak piyasaya ilk süren olmak için yarışırken, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna'nın planlarıyla ilgili bir haber geldi.

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT), 30 bin katılımcıyla insan üzerinde denemelerin üçüncü ve son aşamasına geçen Moderna'nın başarılı olursa aşıyı 50-60 dolar aralığında fiyatlandırmayı planladığını duyurdu.

FT'ye konuşan kaynaklar, mRNA-1273 aşısı için teklif edilen fiyatın ABD ile diğer yüksek gelirli ülkeler için geçerli olacağını söyledi.

Bu, Moderna'nın iki dozluk aşısının fiyatının, daha önce ABD hükümetiyle 39 dolarlık aşı geliştirmek için anlaşma yapmış olan ABD'li ilaç devi Pfizer ile Alman ilaç devi BioNTech'in belirlediği fiyattan en az 11 dolar daha pahalı olacağı anlamına geliyor.

Reuters'e konuşan içeriden bir kaynak, mRNA-1273 aşısının nihai fiyatının henüz belirlenmediğini, şirketin potansiyel tedarikle ilgili hükümetlerle görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Moderna Sözcüsü ise pazarlıkların ve sözleşmelerin gizli doğasından ötürü fiyatlandırmayla ilgili bilgi veremeyeceğini belirtti.

mRNA-1273'ün insan deneylerinin üçüncü ve son aşamasının açıklanması öncesi, Moderna, bu aşı adayıyla ilgili araştırmaların desteklenmesi için ABD hükümetinin Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Dairesi'nin (BARDA) 472 milyon dolarlık fon verdiğini duyurmuştu. Şirket nisan ayında da aynı amaçla BARDA'dan 483 milyon dolar almıştı.

Geçen hafta ABD hükümetinin Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşıdan 100 milyon doz almak için 1.95 milyar dolarlık bütçe tahsis ettiği, daha ileri tarihte 500 milyon doz daha alma seçeneğini de değerlendirdiği haberi gelmişti.

Daha öncesinde ABD hükümeti Britanya-İsveç merkezli ilaç devi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile birlikte üzerinde çalıştığı aşıya da 300 milyon doz tedarik karşılığı 1.2 milyar dolar tashih etmişti. Bu da doz başına 4 dolar anlamına geliyor.

Pfizer, Moderna ve Merck & Co aşılarını kar amaçlı satmak istediklerini söylerken, Johnson & Johnson dahil bazı ilaç üreticileri aşılarını kar amacı gütmeden fiyatlandıracağını kamuoyuyla paylaştı.