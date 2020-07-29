'Rusya'nın Taliban'a ABD askeri öldürmesi için para ödediği' iddiası: Trump, 'Gerçek olsa çok kızarım' dedi

Gazeteciler, Başkan Donald Trump'a 'Rusya'nın Afganistan'da Taliban'a ABD askeri öldürmesi için para ödediğini' iddia eden istihbarat raporları bulunduğuna dair ABD basınında çıkan haberlerle ilgili sorular yöneltti.

İstihbarat raporlarının doğru olmadığına işaret eden Trump, doğru çıkması halinde çok kızacağını söyledi.

Trump, raporlardaki iddialar kanıtlanırsa uygun şekilde karşılık vereceğini dile getirdi.

Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yapmış olan Trump, daha önce Putin'le bu meseleyi konuşup konuşmadığının sorulması üzerine, hiç gündeme getirmediği yanıtını vermişti.