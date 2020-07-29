ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu

ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu ve değişikliğe gitmedi. Fed faizi yüzde 0.25'te bıraktı.

Fed faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası faizlerde bir değişiklik yapılmadı ve politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakıldı. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında varlık alımları, bilanço ve getiri eğrisine yönelik olası sözlü yönlendirmeleri izleniyor.