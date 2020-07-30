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    Facebook, Amazon, Google ve Apple yöneticileri Kongre'ye ifade verdi

    © REUTERS / Graeme Jennings
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202007301042556610-facebook-amazon-google-ve-apple-yoneticileri-kongreye-ifade-veriyor/

    ABD'nin teknoloji devleri Facebook, Amazon, Google ve Apple'ın yöneticileri, haksız rekabet suçlamaları nedeniyle Kongre'ye ifade verdi.

    ABD'li teknoloji devleri Facebook, Amazon, Google ve Apple'ın CEO'ları Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai ve Tim Cook, geçen seneden beri devam eden soruşturma kapsamında bugün, Washington DC'de şirketlerinin pazar hakimiyetine yönelik komitenin sorularını yanıtladı.

    Telekonferans yoluyla gerçekleştirilen oturumda yöneticiler, sektörün ne denli rekabetçi olduğunu ve imza attıkları yeniliklerin ve hizmetleri ve bunların tüketiciler nezdindeki karşılığını gösteren verileri paylaştı.

    Demokratlar, oturumda yoğun olarak pazar rekabetine odaklanırken Cumhuriyetçiler, teknoloji devlerinin muhafazakar sesleri susturduklarını iddia ederek, sözgelimi şirketlerin Çin'deki yatırımlarına yönelik kaygılarını dile getirdiler.

    Cumhuriyetçilerin suçlamaları, oturum öncesinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımda da dile getirilmişti.

    Trump, paylaşımında "Kongre, büyük teknoloji firmalarını adalete davet etmezse, ki bunu yıllar önce yapmaları gerekiyordu, o zaman ben bunu başkanlık kararnameleriyle yapacağım. Washington yıllarca hep konuştu, eyleme geçmedi. Ülkemizin insanları bıktı usandı" ifadelerine yer vermişti.

    AP'de yer alan habere göre Google ve Amazon'a, platformlarını rakip firmalar arasında haksız rekabete neden olacak şekilde veri topladıkları yönünde suçlamalar yöneltildi.

    'Satıcı verilerine erişip erişmediğimizi garanti edemem'

    Kongre'ye ilk kez ifade veren Amazon CEO'su Bezos, Demokrat Washington Temcilcisi Pramila Jayapal'a yanıtında, söz konusu suçlamaya şirketin satıcı verilerine erişip erişmediği konusunda kendisinin garanti veremeyeceği yanıtını vererek, şirketin ve yöneticilerin bunu daha önce reddettiğini söyledi.

    Demokrat Rhode Island Temcilisi ve Komite Başkanı David Cicilline ve Cumhuriyetçi Wisconsin Temsilcisi James Sensenbrenner'in sorularını yanıtlayan Google CEO'su Pichai ise, arama motorunu diğer web sitelerinden fikir ve bilgi çalmak için kullandıkları ve kârlarını artırmak için insanları kendi dijital hizmetlerine yönlendirme amacıyla manipüle ettikleri yönündeki suçlamayı reddetti.

    Cicilline, "Bana öyle geliyor ki Google internete giriş kapısı haline geldikçe, gücünü kötüye kullanmaya başladı" dedi.

    Pichai, yüz milyonlarca insana en faydalı bilgileri sağlama amacında olduklarını öne sürdü.

    'Rekabet edemeyen birçok büyük şirketin varlığı son buldu'

    The Guardian'da yer alan habere göre, şirketinin 'yoğun bir rekabet ile karşı karşıya olduğunu' söyleyen Facebook CEO'su Zuckerbeg de şunları söyledi:

    "Facebook şimdi başarılı bir şirket, ancak biz buraya Amerikan usulüyle ulaştık: Başlarken hiçbir şeyimiz yoktu ve insanların değerli bulduğu daha iyi ürünler sunduk. Kanunlarımızdan anladığım kadarıyla şirketler büyük oldukları için kötü değiller; rekabet edemeyen birçok büyük şirketin varlığı son buldu."

    Zuckerberg, Instagram'ın satın alınmasını savunarak Facebook'un hızla büyüyen Instagram'ın altyapısını ve güvenliğini geliştirmesine yardımcı olduğunu öne sürdü.

    Platformun karşılaştığı reklam boykotuna ilişkin soruyu yanıtlayan Zuckerberg, "Nefret söylemine karşı savaşmaya, bu meselelere karşı verdiğimiz taahhütlere ve bunlarla mücadele etmeye tam şekilde odaklandık" dedi.

    Etiketler:
    Instagram, Mark Zuckerberg, ifade, Jeff Bezos, Kongre, Apple, Google, Amazon, Facebook
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