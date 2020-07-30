Trump'tan 'başkanlık seçimleri ertelensin' önerisi

Koronavirüsü ciddiye almamak ve zamanında gerekli önlemleri devreye sokmamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, üç ay kala anketlerde geride gözüktüğü başkanlık seçimlerinin ertelenmesini önerdi. Trump, mektupla kullanılan oylarda yolsuzlukla ilgili kanıtlanmamış iddiaları ve pandemiden kaynaklanan korkuları gerekçe gösterdi.

ABD Anayayasında yer alan başkanlık seçimi tarihinin değiştirilmesini gündeme getiren Başkan Donald Trump, bir tweetle seçimin ertelenmesi önerisini ortaya attı.

2020'nin seçim tarihinin en düzensiz ve hileli yılı olacağını ve bunun ABD için büyük utanç oluşturacağını iddia eden Trump, insanların doğru düzgün, güvenli ve emin şekilde oy kullanabilmesine değin seçimin ertelenmesini üç soru işareti eşliğinde dile getirdi.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

"Her halükarda seçim tarihi anayasada sabittir. Bu yıl için 3 Kasım'dır" dedi.

Trump daha önce de mektupla kullanılan oylarda yolsuzluk yapıldığını iddia etmiş, ancak bir kanıt göstermemişti.