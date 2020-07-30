Pompeo: Türkiye'ye nasıl bir S-400 yaptırımı uygulanacağını değerlendiriyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle Türkiye’ye nasıl bir yaptırımda bulunacaklarını ‘hâlâ değerlendirdiklerini’ söyledi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne ifade veren Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Türk hükümetinin S-400'leri satın almasına yanıt olarak dikkate değer adımlar attık. Nihai hedefimize ulaşmak için yaptırımların nasıl uygulanacağını değerlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Pompeo, amaçlarının Türkiye'yi 'cezalandırmak' değil, Ankara'nın 'ABD'nin ve NATO'nun güvenliğiyle tutarlı bir şekilde hareket etmesini sağlamak' olduğunu vurguladı.

At SFRC hearing, Pompeo says US has taken “significant actions" that had "real impact on Turkey” when asked about sanctions for it buying Russian S400, citing F-35, adds that objective isn’t to punish but ensure Turkey “acts in a way that’s consistent” with US and NATO security — Chris (@chrstphr_woody) July 30, 2020

S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarı geçen hafta ABD Temsiler Meclisi tarafından onaylanmıştı. Tasarının yasalaşması için Senato’dan geçip ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.