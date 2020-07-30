ABD ekonomisine yeni tehdit

Bloomberg'in aktardığına göre, ABD’de doğum oranındaki düşüş, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19 ) sona ermesinin ardından Amerikan ekonomisine yeni sorunlar yaratacak.

Guttmacher Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, son yıllarda ABD'deki toplam doğurganlık oranı kadın başına 2.1'den 1.7’ye düştü. Buna ek olarak, pandemiye bağlı kriz nedeniyle Amerikalı kadınların yüzde 34'ü hamileliği ertelemek veya daha az çocuk sahibi olmak istiyor.

Brooking Enstitüsü analistleri de olumsuz yönde görüş belirtti. Hesaplamalarına göre, gelecek yıl ABD'de nüfus bilimcilerinin beklediğinden yarım milyon daha az çocuk doğacak. Bu düşüş, ülkede 150 bini bulan koronavirüs ölüm vakasıyla birlikte, gelecekte ekonomiye yansıyacak. Böylece, ABD çok sayıda tüketici, işçi ve vergi mükellefini kaybedecek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 16.5 milyonu geçti, şu ana kadar 650 bin kişi öldü.

ABD’de vaka sayısı 4.3 milyona ulaştı, yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybetti.