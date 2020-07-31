ABD'de casuslukla suçlananlara bir daha vize verilmemesi teklifi

ABD'de Cumhuriyetçi Florida Senatörü Marco Rubio'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rubio'nun yanı sıra, diğer Cumhuriyetçi senatörler Ted Cruz, Thom Tillis ve Kelly Loeffler tarafından sunulan 'Amerika'yı casuslardan koruma hakkında' başlıklı yasa tasarısı, ABD’ye karşı casusluk veya fikri mülkiyet hırsızlığı yapan kişilerin yeni vize başvurularını reddetme olanağını tanımayı amaçlıyor.

Açıklamada, mevcut yasalara göre, 'ülkeden sınır dışı edilen Çin Komünist Partisi casuslarının hemen yeni vize başvurusunu yapma fırsatına sahip' olduğu kaydedildi.

Göç ve vatandaşlık yasasında değişiklik öngören 'Amerika'yı casuslardan koruma hakkında' yasa tasarısının, geçmiş, mevcut ve gelecekteki casusluk ve teknoloji transferiyle ilgili faaliyetlerin ABD’ye girişin imkansız hale getirdiğini garanti edeceği kaydedildi.

Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gerektiğinde bu kısıtlamalardan vazgeçme fırsatına sahip olması ve örneğin ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) kapsamındaki taahhütlerini yerine getirme amacıyla vize vermesi gerektiği kaydedildi.