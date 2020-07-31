ABD'de koronavirüs teşhisi konulan ilk köpek olan Buddy hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüs teşhisi konulan ilk köpek olarak bilinen Buddy'nin öldüğü belirtildi. Aynı zamanda kanser olan Buddy'nin virüs nedeniyle bağışıklığının zayıflayıp zayıflamadığı araştırılıyor.

ABD'de salgına yakalanan ilk köpek olarak bilinen Buddy isimli Alman kurdunun 11 Temmuz'da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yedinci yaşına basmadan önce nisan ayı ortalarında nefes darlığı çekmeye başlayan Buddy'de, bundan altı hafta sonraki veteriner kontrolünde SARS-CoV-2 virüsü tespit edilmişti. Ardından köpeğin sağlık durumu incelemeye alınmıştı.

Kanserin Buddy'yi koronavirüse daha duyarlı hale getirip getirmediği ya da virüsün hastalanmasına yol açıp açmadığı henüz netlik kazanmadı.

Buddy, the first dog in the U.S. diagnosed with the coronavirus, has died. His family shared their frustrations and heartbreak with @natashaldaly https://t.co/jxDUNm8spv — National Geographic (@NatGeo) July 30, 2020

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