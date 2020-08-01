ABD'de mahkeme 'Boston Maratonu bombacısının' idam cezasını iptal etti

ABD'de temyiz mahkemesi, 2013'te ABD'de Boston Maratonu sırasında bombalı saldırı düzenlemekten ölüm cezasına çarptırılan Cohar Tsarnaev hakkındaki idam kararını iptal etti.

Mahkeme tarafından çıkarılan karara göre, 2015’te Tsarnaev’e verilen idam cezası, savunma makamının ‘taraflı jüri’ gerekçesi haklı bulunarak iptal edildi.

Mahkeme kararında, “Cohar Tsarnaev hakkında 4, 5, 9, 10 ve 14. Maddelerine göre verilen ölüm cezası iptal edilmiştir, dosya, kararı açıklama aşamasında yeni bir duruşma için bölge mahkemesine iletilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Mahkeme ayrıca Tsarnaev’i yasadışı silah taşıması ile ilgili 3 ara maddeye istinaden suçlayan hakimin kararının da yanlış olduğunu hükmetti. Tsarnaev bu maddelerden aklanacak.

Bu karara, temyiz mahkemesinin genişletilmiş kurulunda itiraz edilebilecek ve nihayetinde karar, yüksek mahkemeye intikal edebilecek.

Cohar Tsarnaev, ağabeyi Tamerlan ile birlikte, ABD'de 15 Nisan 2013'te 23 bin kişinin katıldığı Boston Maratonu'nun bitiş çizgisi yakınlarında ev yapımı 2 bomba patlatarak 3 kişinin ölümüne, 264 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı. Tamerlan Tsarnaev, polis tarafından ölü olarak ele geçirilmişti.