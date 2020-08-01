Trump: Rusya ile nükleer silahlarla ilgili anlaşma üzerinde çalışıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un Moskova ile nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ile ilgili anlaşma imzalamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un Moskova ile nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ile ilgili anlaşma imzalamaktan memnuniyet duyacağını açıkladı.

Florida’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rusya ile nükleer silahlarla ilgili anlaşma sorusuna, “Şu anda Rusya ile nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ile ilgili bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Aramızda bu türden bir şey olsaydı, harika olurdu” yanıtını verdi.

27-30 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın başkenti Viyana’da, uzay güvenliği, doktrinler ve potansiyeller ile şeffaflık ve doğrulama konusunda birbirini takip eden uzman çalışma grupları biçimindeki ikili stratejik diyalog çerçevesinde Rusya ve ABD heyetleri toplantısı gerçekleştirildi.

Bu görüşmelerden bir ay önce ise yine Viyana’da stratejik istikrar konusunda Rus-Amerikan istişareleri yapılmış, burada Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılması, ayrıca Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) sona erdiği koşullarda istikrar ve öngörülebilirliğin korunması konuları ele alınmıştı.

2010'da imzalanan Yeni START anlaşması, Rusya ile ABD arasında nükleer silahların kontrolüne ilişkin hâlâ yürürlükte olan son anlaşma. Rusya, süresi Şubat 2021’de dolan anlaşmanın önkoşulsuz olarak uzatılmasından yana. Washington ise anlaşmayı uzatıp uzatmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmış değil.