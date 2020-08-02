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    SpaceX’in NASA astronotları Dünya’ya döndü

    NASA astronotları Dünya’ya döndü

    © AP Photo /
    ABD
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    SpaceX’e ait Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılan NASA astronotları Türkiye saatiyle 21:48'de Florida açıklarında suya iniş yaptı.

    Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ilk insanlı uçuş görevini tamamlayan Crew Dragon uzay aracı Atlantik Okyanusu’nun Florida kıyılarına yakın sulara iniş yaptı.

    NASA astronotları Bob Benhken ve Doug Hurley’i taşıyan Crew Dragon uzay aracı, daha önce hesaplandığı üzere TSİ 21.48’de Dünya’ya indi.

    ​Daha önce uzay aracının inmesi beklenen noktaya doğru Go Navigator kurtarma gemisi yola çıkmıştı. Astronotlar, uzmanlar kapsülü inceleyip gemiye çıkardıktan sonra kapsülden çıkabilecek.

    Ardından UUİ’den Dünya’ya dönen Bob Benhken ve Doug Hurley muayene edilerek önce Florida’daki askeri üsse, ardından Houston’a götürülecek. Astronotlar, Dünya’ya iniş yaptıktan sonra iyi hissettiklerini bildirdi.

    Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından üretilen uzay aracı, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) işbirliği ile geçen mayıs sonunda Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılmıştı. Astronotlar UUİ’de iki ay boyunca görev yaptıktan sonra bugün Dünya’ya iniş yaptı.

    ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımla astronotların Dünya'ya dönüşünü duyurdu. Trump paylaşımında '45 yıl isonra ilk kez astronotların inişi tamamlandı. Çok heyacan verici' ifadelerini kullandı.

    ​Rus yapımı Soyuz mekikleri kullanılıyordu

    Bu, ABD'nin 45 yıl aradan sonra uzaydan denize yaptığı ilk iniş olmanın yanında, özel bir şirketin geliştirdiği roket ve mekikle gerçekleştirilen ilk insanlı uzay yolculuğunu dönüş seferiyle tamamlamış oldu.

    Bu, NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'den yapılan ilk insanlı uzay seferi olmuştu.

    NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle, ISS'de görevli astronot ve kozmonotlar Rus yapımı 'Soyuz' mekikleriyle taşınıyordu.

    Etiketler:
    Donald Trump, Crew Dragon, SpaceX, Astronot, NASA
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