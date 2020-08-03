ABD’nin INF’den tek taraflı çıkışının 1. yıl dönümü: Rusya, ABD’nin Avrupa ve Asya’ya füze yerleştirmesine yanıt verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Avrupa ve Asya bölgelerinde nükleer veya nükleer olmayan füzeler yerleştirmesine derhal karşılık vereceğini belirtti.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) tek taraflı olarak çıkışının 1. yıl dönümü nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Washington’un eylemleri yüzünden “kısa ve orta menzilli füzeleriyle ilgili hiçbir kısıtlamanın kalmadığı, küresel güvenlik ve istikrara yönelik tehditlerin ise çoğaldığı” ifade edildi.

Washington’un, INF’yi tek taraflı olarak feshettikten sonra hemen bu anlaşmanın yasakladığı seyir füzelerini üretme sürecini hızlandırdığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı, yapılan testlerin, Rusya’nın yıllardır ABD’ye yönelik anlaşmaya uyulmadığı yönündeki şikayetlerini tamamen doğruladığını kaydetti.

ABD tarafından, en kısa zamanda başta Asya Pasifik Bölgesi olmak üzere Avrupa da dahil farklı bölgelerde yeni nesil füzeleri yerleştirme niyeti olduğu açıklandığına işaret edilen açıklamada, “ABD’nin kara bazlı kısa ve orta menzilli füzeleri dünyanın farklı bölgelerine yerleştirmesinin en ciddi şekilde bölgesel ve küresel güvenliği baltalayacağı ve ayrıca yeni tehlikeli silahlanma yarışını kışkırtacağı ortada. Rusya, topraklarına yönelik bizim için stratejik nitelik taşıyacak ek füze risklerinin ortaya çıkmasını görmezden gelemez. Bu anında verilecek bir karşılık gerektirecek. Ve bu ABD füzeleri nükleer başlık taşıyıp taşımaması önemli olmayacak” ifadesine yer verildi.