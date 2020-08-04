Trump: Seçime kadar Afganistan'daki ABD askerinin sayısı yarıya yarıya azalacak

ABD Başkanı Donald Trump kasım ayında yapılacak seçime kadar Afganistan'da 4 bin ila 5 bin arasında ABD askerinin kalmasını beklediğini söyledi.

Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının 4 ila 5 bine düşürüleceğini belirtti.

Haber sitesi Axios'un muhabiri Jonathan Swanile ile yaptığı röportajda gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, ABD'nin Afganistan'dan büyük oranda çekildiğini ve yakın zamanda buradaki asker sayısının 8 bine düşeceğini söyledi.

Çekilmeye yönelik kesin bir tarih vermeyen Trump, "Askerimizin çekilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Seçim gününe kadar buradaki asker sayımız 4 ila 5 bine kadar düşecek" ifadesini kullandı.

Donald Trump "Sayıyı 4 bine indirmeyi şu anda görüşüyoruz. Ne zaman olduğunu söylemek istemiyorum. Ancak her zaman dediğim gibi büyük ölçekli bir çıkış olacak" dedi.







