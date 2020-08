Neil Young, şarkılarını izinsiz kullandığı için Trump'a dava açtı

Neil Young, daha önce pek çok izinsiz şarkılarını kullanan ve yaklaşan başkanlık seçimi nedeniyle düzenlenen mitinglerde buna daha sık başvuran Donald Trump’a karşı yasal mücadele başlattı.

Tulsa’da düzenlenen son mitingde ‘Rockin’ in the Free World’ ve ‘Devil’s Sidewalk’ adlı şarkılarının izinsiz bir şekilde kullanıldığını belirten Young, New York Federal Mahkemesi’ne başvurdu.

Şikâyet dilekçesinde, “Bu şikâyet, seçtikleri adayı desteklemekte özgür olan Amerikan vatandaşlarının haklarına ve görüşlerine saygısızlık etmeyi amaçlamıyor. Ancak, davacı vicdanı rahat bir şekilde, müziğinin bölücü, Amerikan karşıtı cehalet ve nefret kampanyası için bir tema şarkısı olmasına izin veremez ” denildi.

Konuyla ilgili ayrıntıları kendi web sitesinden de paylaşan Neil Young, bu ihlalin 2015’ten bu yana gerçekleştiğini ve buna ‘sürekli ve aleni’ bir şekilde itiraz ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Kampanya ekibi, davacının, şarkılarını çalmamasını yönündeki itirazlarını kasten göz ardı etti ve izinleri olmamasına rağmen çalmaya devam etti” ifadeleri kullanıldı.

Young, telif hakları ihlalini düzenleyen yasalara göre öngörülen en yüksek tazminatı talep etti.

Donald Trump kampanya mitinglerinde beş yıldır Neil Young şarkılarını kullanıyordu. Son aylarda bunun artması üzerine Trump'a mektup yazan Young, buna son vermesini istemişti.

Ancak Young, “Donald Trump’a dava açma seçeneklerini değerlendiriyorum” dese de daha sonra bundan vazgeçtiğini duyurmuştu.

Trump, daha önce de The Rolling Stones ve Quenn gibi müziğin dev isimleriyle benzer husumetler yaşamıştı.