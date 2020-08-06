Facebook, Trump'ın paylaştığı videoyu 'yanlış bilgilendirme politikasını ihlal ettiği' gerekçesiyle sildi

Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabından paylaştığı bir videoyu, 'Kovid-19 yanlış bilgilendirme politikasını ihlal ettiği' gerekçesiyle sildi.

2020 başkanlık seçimleri yaklaşırken ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya devleriyle çekişmesi sürüyor.

The Verge'de yer alan habere göre Facebook, Trump'ın paylaştığı bir videoyu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yanlış bilgilendirme politikasını 'ihlal' ettiği gerekçesiyle sildi.

Söz konusu videoda Trump'ın, Fox News kanalında katıldığı 'Fox & Friends' programında çocukların Kovid-19'a neredeyse tamamen bağışıklığı olduğu yönündeki ifadeleri yer alıyordu.

Trump, programda Kovid-19'un ortadan kalkacağını söyleyerek, okulların açılması gerektiğini savunuyor.

Trump on Fox & Friends just now: "If a teacher's in a certain age group I think they shouldn't be going in. Probably they're gonna have to wait 'til the thing goes by. They'll have to wait. It will go by."



Five months in, still saying things like: IT. WILL. GO. BY. pic.twitter.com/IU5ecEPfhl — The Recount (@therecount) August 5, 2020

Öte yandan Facebook sözcüsü, konuya ilişkin açıkamasında "Bu video, bir grup insanın Kovid-19'a bağışıklığı olduğunu iddia ediyor ve bu da zararlı Kovid yanlış bilgilendirmesi konusundaki politikalarımızın ihlali" ifadelerini kullandı.

The post in question was President Trump’s interview with Fox News in which he said that children are "almost immune" from Covid-19.



It has been removed from Facebook.@realDonaldTrump @FoxNewsSunday https://t.co/JqvevtVoE6 — Dylan Byers (@DylanByers) August 5, 2020

Chicago Çocuk Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, 5 yaşından küçük çocukların virüsü yetişkinlerden çok daha yüksek seviyelerde taşıyabildiğini, ancak çocukların Kovid-19'u yetişkinlere bulaştırıp bulaştıramayacağı konusunun henüz belirsiz olduğu kaydedilmişti.